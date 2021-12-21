tomichka1959

Ольга tomichka1959

 
64 года
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$2
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

5gr
42 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$2
10 баллов
3 года назад
Проверить пунктуацию.
Спасибо, что выбрали меня исполнителем! Оплата произведена без задержек. Буду рада, если обратитесь снова.
Спасибо. Будем дружить!
Ответный отзыв