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Ольга
tomichka1959
tomichka1959
64 года
3 года на
фриланс
-бирже
Была
3 года назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$2
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
—
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Заказ #1145893
$2
Редактирование и Корректура
1 исполнитель
Завершен
3 года назад
Отзывы фрилансеров
Все отзывы
Юлия
5gr
42 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
5 отзывов
$2
10 баллов
3 года назад
Проверить пунктуацию.
Спасибо, что выбрали меня исполнителем! Оплата произведена без задержек. Буду рада, если обратитесь снова.
Спасибо. Будем дружить!
Ответный отзыв
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1
Отзывы фрилансеров
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