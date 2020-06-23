Качественная вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. CSS3\HTML5, БЭМ, SCSS, React JS, JavaScript, jQuery.
Направление:
- Разработка интерфейсов на React JS
- Кроссбраузерная, валидная, адаптивная верстка. Чистый и понятный код.
- Работа с макетами PSD, Figma, Zeplin.
- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина.
- CSS3\JS анимация.
Технологии:
- React JS + Redux
- HTML (HTML5)
- CSS (CSS3)
- JS
- SASS
- БЭМ
Преимущества:
- Мне важно что бы Вы остались довольны
- Работаю без предоплаты
- Разработаю адаптивную верстку без дополнительных макетов, что существенно сэкономит Ваш бюджет.
- Приятный прайс
- На связи 24/7
Связь:
- E-mail: [email protected]
- WhatsApp: +7 908 176 9954
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