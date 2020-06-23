tommahluf

Артём tommahluf

 
37 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Качественная вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. CSS3\HTML5, БЭМ, SCSS, React JS, JavaScript, jQuery.

Направление:

  • Разработка интерфейсов на React JS
  • Кроссбраузерная, валидная, адаптивная верстка. Чистый и понятный код.
  • Работа с макетами PSD, Figma, Zeplin.
  • Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина.
  • CSS3\JS анимация.

Технологии:

  • React JS + Redux
  • HTML (HTML5)
  • CSS (CSS3)
  • JS
  • SASS
  • БЭМ

Преимущества:

  • Мне важно что бы Вы остались довольны
  • Работаю без предоплаты
  • Разработаю адаптивную верстку без дополнительных макетов, что существенно сэкономит Ваш бюджет.
  • Приятный прайс
  • На связи 24/7

Связь: