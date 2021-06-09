Дизайнер-иллюстратор

Привет!

Меня зовут Алина, я дизайнер-иллюстратор. Я очень горю своим делом, поэтому готова работать много, а главное - качественно. Я работаю в основном в Adobe Illustrator и, если потребуется, в Фотошопе. Знаю Фигму. Иллюстрации училась у Юлии Соколовой (@sokolova.ju). Дизайну упаковки по курсам от bang bang education. Кроме того, я активно изучаю SMM, поэтому знаю, какие элементы в дизайн надо внести, чтобы он цеплял и обращал на себя внимания.

Мое портфолио можно посмотреть по этой ссылке - https://clck.ru/TzifL.

Буду очень рада совместной работе!