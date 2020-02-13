Таргетированная реклама и стратегия продвижения

Работаю в диджитал агентстве Шаг http://shag.agency/

Есть несколько вариантов продвижения

1. «Белый» способ: таргетинговая реклама, 10000₽ настройка и тестовый бюджет

Анализирую ваш аккаунт, вы пишите, на какую услугу сделать упор сейчас надо, что хотите продвигать. Ищу конкурентов, анализирую их

После анализа создаю таргет-сетку с целевыми аудиториями, подбираю интересы, создаю креативы на основе полученных от вас материалов. Согласовываем с вами и запускаем

Откручиваю тестовый рекламный бюджет и по его окончанию готовлю отчетность, сколько было получено целевых действий

Далее пополняете рекламный бюджет, оставляем самые лучшие рекламные объявления с нужным вам бюджетом месячным, не меньше 5000₽. А настройка, анализ и поддержание таргета уже будет стоить 8000₽ в месяц, а не 10000₽, как было в первый месяц работы

2. "Серый" способ:

А) Массфоловинг и масслайкинг, 3990₽/месяц

Б) Приветственные рассылки в директ, 1490₽/месяц

В) Масслукинг (массовый просмотр сторис), 1490₽/месяц

Серый он потому, что возможно блокировки на действия аккаунта, замедляет работу