Изучал рекламу и связи с общественностью в СФУ с 2012 по 2016 год, г. Красноярск. Участвовал во множестве конкурсов по специальности рекламы. Занял 1-ое командное место в проекте "Креативная лаборатория Smart" от компании Mercedes в 2014 году.

В SMM с 2014 года, сначала специализировался на продвижении инстаграм аккаунтов. В основном, в сфере красоты. Продвинул более 300 инстаграм аккаунтов от Красноярска до Нью-Йорка.

После окончания вуза по специальности "Реклама и связи с общественностью" принят на должность таргетолога в диджитал агентство SHALIMOV. Начал работу с крупными компаниями такими как Дымов, АЯН, тренажерные залы Колизей, торговая сеть Командор и другими в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграм, Одноклассники, Фейсбук.

К 2018 году занял должность руководителя отдела продвижения уже в переименованном агентстве с SHALIMOV на Шаг, где и работаю по сегодняшний день.

Читаю лекции по SMM с 2018 года.