Успех- моя цель!

Когда я думал о том, какой текст написать на этой странице, в голове выстроился многоступенчатый план, как правильно рассказать о себе, своём опыте, интересных событиях своей жизни… А потом я вдруг подумал: к чему занимать драгоценное пространство, ведь, чем длиннее текст, тем меньше шанс,что его дочитают до конца;)

Я- начинающий frontend-разработчик,который каждую минуту свободного времени уделяет на изучение чего то нового. Да даже пока я пишу этот текст я параллельно смотрю вебинар по frontend-разработке.

Пока что к моим навыкам лишь относится:

- Верстка & Frontend (HTML5, CSS3, JS),но обещаю с каждым месяцем добавлять сюда новую строчку.

Я занимаюсь разработкой Landing Page.

В работе ценю: осознанность, честность и легкий подход.

Любые задачи и вопросы всегда имеют простые решения.

По крайней мере, пока мы настроены их увидеть.

Что для меня главное?

Пожалуй, создавать ценность. Мне нравится осознавать, что мои проекты и сайты моих клиентов решают чьи-то повседневные проблемы и упрощают жизни людей.

Пусть это и звучит где-то шаблонно, пусть, зато осознанно.