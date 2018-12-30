Когда я думал о том, какой текст написать на этой странице, в голове выстроился многоступенчатый план, как правильно рассказать о себе, своём опыте, интересных событиях своей жизни… А потом я вдруг подумал: к чему занимать драгоценное пространство, ведь, чем длиннее текст, тем меньше шанс,что его дочитают до конца;)
Я- начинающий frontend-разработчик,который каждую минуту свободного времени уделяет на изучение чего то нового. Да даже пока я пишу этот текст я параллельно смотрю вебинар по frontend-разработке.
Пока что к моим навыкам лишь относится:
- Верстка & Frontend (HTML5, CSS3, JS),но обещаю с каждым месяцем добавлять сюда новую строчку.
Я занимаюсь разработкой Landing Page.
В работе ценю: осознанность, честность и легкий подход.
Любые задачи и вопросы всегда имеют простые решения.
По крайней мере, пока мы настроены их увидеть.
Что для меня главное?
Пожалуй, создавать ценность. Мне нравится осознавать, что мои проекты и сайты моих клиентов решают чьи-то повседневные проблемы и упрощают жизни людей.
Пусть это и звучит где-то шаблонно, пусть, зато осознанно.
- Верстка с psd-макетов во время обучения в WAYUP147 просмотров