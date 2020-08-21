Неоходимо доделать самописную программу для ЧПУ станка на шаговых и серводвигателях в связи с заменой подрядчика.Текущее состояние: разработаны принципиальная схема и прототипная плата управления. Плата на контроллере STM 32. Готовы программы на эту плату управления шаговыми двигателями ...