torgonskaya23

ВИДЕОМОНТАЖ. АНИМАЦИЯ. ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН

mila_torgonskaya

Меня зовут Людмила.

 Работаю только в профессиональных программах видеомонтажа и графического дизайна (Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop). Поэтому мои работы качественны и уникальны. Например https://www.youtube.com/watch?v=2SstJC0DbaY

 Создавая ролики, заметила, что очень хорошо подбираю музыку и звуки (спасибо музыкальная школа). Это моя фишка!!!!! С текстами тоже "дружу" -  Оценить качество подбора музыки и звуков можно здесь https://youtu.be/UiAnYhYu31A остальные ролики можно посмотреть на моем ютуб канале https://www.youtube.com/channel/UC3UBQNOXOt3Wp6h8-OVd4LA

Кроме видео могу сделать дизайн шапки профиля ютуба, фейсбука, оформить инстаграмм, а также создам стильное превью для того чтобы канал ютуба выглядел ярко, системно и структурировано.

️ Видеомонтаж для меня именно та профессия, которая дает мне свободу!!!栗‍♂️

В прошлом - работала в большом и малом бизнесе. Поэтому могу делать серьезные коммерческие видеопрезентации, обзоры сайтов, видеоотчеты. Основные бизнес процессы мне понятны и знакомы.

Мой профиль Инстаграмма https://www.instagram.com/mila_torgonskaya/

Некоторый смущает мой возраст... отношусь к этому философски :-)))) Мери Кей создала свою империю красоты в 65 и вывела её на мировой уровень. А я гораздо моложе :-)))).