torgonskaya23

Меня зовут Людмила.
Работаю только в профессиональных программах видеомонтажа и графического дизайна (Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop). Поэтому мои работы качественны и уникальны. Например https://www.youtube.com/watch?v=2SstJC0DbaY
Создавая ролики, заметила, что очень хорошо подбираю музыку и звуки (спасибо музыкальная школа). Это моя фишка!!!!! С текстами тоже "дружу" - Оценить качество подбора музыки и звуков можно здесь https://youtu.be/UiAnYhYu31A остальные ролики можно посмотреть на моем ютуб канале https://www.youtube.com/channel/UC3UBQNOXOt3Wp6h8-OVd4LA
Кроме видео могу сделать дизайн шапки профиля ютуба, фейсбука, оформить инстаграмм, а также создам стильное превью для того чтобы канал ютуба выглядел ярко, системно и структурировано.
️ Видеомонтаж для меня именно та профессия, которая дает мне свободу!!!栗♂️
В прошлом - работала в большом и малом бизнесе. Поэтому могу делать серьезные коммерческие видеопрезентации, обзоры сайтов, видеоотчеты. Основные бизнес процессы мне понятны и знакомы.
Мой профиль Инстаграмма https://www.instagram.com/mila_torgonskaya/
Некоторый смущает мой возраст... отношусь к этому философски :-)))) Мери Кей создала свою империю красоты в 65 и вывела её на мировой уровень. А я гораздо моложе :-)))).