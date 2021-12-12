Frontend - разработчик

Специализируюсь на веб-разработке. Я готов воплотить Вашу самую смелую идею. Есть графический макет? Тогда с радостью и молниеносно выполню верстку. Нет макета? Тогда я помогу его разработать разбирая каждую деталь, чтобы выделяться на фоне конкурентов! Хорошо разбираюсь в HTML и CSS, JavaScript, DOM, GitHub, SQL, MySql, Photoshop, Illustrator, Figma, php. Готов выполнить заказы по разработке landing -page, сайта визитки, интернет-витрины, интернет -магазина, блога.