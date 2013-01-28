Ищем SEO специалистов !!! (Tourlicense.com.ua) Tourlicense.com.ua – это специализированный сайт для туристических компаний, по предоставлению услуг в получении туристической лицензии на туроператорскую деятельность. C нами Вы сможете ознакомиться с актуальной информацией в сфере лицензирования ...
Tourlicense – это специализированный сайт для туристических компаний, по предоставлению услуг в получении туристической лицензии на туроператорскую деятельность. C нами Вы сможете ознакомиться с актуальной информацией в сфере лицензирования туроператорской дейтельности, а также оформить как Банковскую гарантию, так и Туроператорскую лицензию.
Оформление банковской гарантии
Занимает не более 1 часа, при этом подготовить пакет документов для гарантии не составит труда, в случае необходимости Вы всегда можете рассчитывать на нашу квалифицированную помощь.
Оформление туроператорской лицензии
занимает от 2 до 5 рабочих дней, при этом из перечня документов для лицензии от Вас будут требоваться только договор аренды и договор страхования, а в случае их отсутствия, мы всегда поможем с их оформлением.
Для оформления Банковской гарантии и Лицензии нет необходимости лично присутствовать в Киеве, все пересылка документов может осуществляться курьерской почтой.
- $250Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт12 лет назад