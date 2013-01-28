Tourlicense.com.ua

Tourlicense – это специализированный сайт для туристических компаний, по предоставлению услуг в получении туристической лицензии на туроператорскую деятельность. C нами Вы сможете ознакомиться с актуальной информацией в сфере лицензирования туроператорской дейтельности, а также оформить как Банковскую гарантию, так и Туроператорскую лицензию.

Оформление банковской гарантии

Занимает не более 1 часа, при этом подготовить пакет документов для гарантии не составит труда, в случае необходимости Вы всегда можете рассчитывать на нашу квалифицированную помощь.

Оформление туроператорской лицензии

занимает от 2 до 5 рабочих дней, при этом из перечня документов для лицензии от Вас будут требоваться только договор аренды и договор страхования, а в случае их отсутствия, мы всегда поможем с их оформлением.

Для оформления Банковской гарантии и Лицензии нет необходимости лично присутствовать в Киеве, все пересылка документов может осуществляться курьерской почтой.