Диктор
Качество за низкую цену. Это то, что вы получаете при работе со мной. Опыт - более 5 лет.
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Портфолио
- Мой канал "TED на русском языке"218 просмотров
- Работа с канала "Тучный жаб"949 просмотров
- Демо266 просмотров
- Аудиоролик для прокуратуры Великого Новгорода275 просмотров
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
6 лет назад
Все сделал в срок и в соответствии с моими пожеланиями.
Ответный отзыв
Было приятно работать.
$1
10 баллов
6 лет назад
Сразу видно, что человек делает свою работу с любовью. Еще и выполнил проект за 30 минут. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный работодатель. Чёткая постановка задачи, быстрая оплата и приятное общение.