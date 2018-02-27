trace4myself

Глеб Иванов trace4myself

 
33 годаРоссия/Великий Новгород
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Диктор

Качество за низкую цену. Это то, что вы получаете при работе со мной. Опыт - более 5 лет. 

Почта - [email protected] ﻿

VK - https://vk.com/trace4myself

недостаточно оценок
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$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
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Отзывы заказчиков
vpnnnnnn
Павел 
43 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Для 10 товаров нужно озвучить видео примерно 5 минут.
Все сделал в срок и в соответствии с моими пожеланиями.
Было приятно работать.
Ответный отзыв
kompanets
Максим 
32 годаМолдова
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$1
10 баллов
6 лет назад
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Сразу видно, что человек делает свою работу с любовью. Еще и выполнил проект за 30 минут. Рекомендую.
Отличный работодатель. Чёткая постановка задачи, быстрая оплата и приятное общение.
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