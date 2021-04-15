👨‍💻 Делаю дизайн, который работает на вас! 👨‍💻 Скидки! Лендинг от 200$, Сайт с адаптивом: от 500$

Привет! Меня зовут Алексей и я решил возродить свою фриланс карьеру, поэтому у вас есть уникальный шанс получить скидку, а у меня уникальный шанс получить от вас отзыв :) Пишите мне на почту или в телеграм, договоримся!

Email: [email protected]

Telegram: @alex_dubnyak

Мои услуги

Дизайн сайтов любой сложности

UX/UI анализ эффективности сайта или лендинга

Прототипирование

Дизайн приложений

UI анимация

Анимационные ролики

Фоторетушь

Фотоманипуляции любой сложности

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Я из Санкт-Петербурга, мне 38 лет,женат, есть 2 собаки и 4 гитары 

Кроме работы я люблю путешествовать, играть на гитаре и быть в тонусе, как физическом, так и рабочем! 💪

Я дизайнер и я делаю красивые веб-сайты.

Но, знаете что?

Красивая картинка ничто, если она не приносит вам деньги!

Поэтому дизайн должен работать!

Это мое кредо, ведь веб-сайт – это инструмент, и если он красивый, но неудобный, то какой в нем смысл?

Итак, чтобы создать красивый и рабочий инструмент, мы с вами будем работать по следующей схеме:

Знакомство, обсуждение задачи и погружение в нее;

Я письменно излагаю как я понял задачу и какие предлагаю решения;

Предоплата

Создаю прототипы(если необходимо, зависит от задачи);

После утверждения я приступаю к визуальной части;

Такая схема гарантирует отсутствие недопонимания и потерю времени.

Может быть вам нужна качественная ретушь или анимация? Тогда вам тоже ко мне!

Анимация

Пример анимации для сайта

Еще один пример анимации для сайта

Пример UI анимации

Ретушь и фото манипуляции

Пример фотоманипуляции и ретуши

Еще один пример фотоманипуляции и ретуши