Алексей Дубняк tranquilizatortranquilizator
Привет! Меня зовут Алексей и я решил возродить свою фриланс карьеру, поэтому у вас есть уникальный шанс получить скидку, а у меня уникальный шанс получить от вас отзыв :) Пишите мне на почту или в телеграм, договоримся!
Email: [email protected]
Telegram: @alex_dubnyak
Мои услуги
- Дизайн сайтов любой сложности
- UX/UI анализ эффективности сайта или лендинга
- Прототипирование
- Дизайн приложений
- UI анимация
- Анимационные ролики
- Фоторетушь
- Фотоманипуляции любой сложности
Я из Санкт-Петербурга, мне 38 лет,женат, есть 2 собаки и 4 гитары
Кроме работы я люблю путешествовать, играть на гитаре и быть в тонусе, как физическом, так и рабочем! 💪
Я дизайнер и я делаю красивые веб-сайты.
Но, знаете что?
Красивая картинка ничто, если она не приносит вам деньги!
Поэтому дизайн должен работать!
Это мое кредо, ведь веб-сайт – это инструмент, и если он красивый, но неудобный, то какой в нем смысл?
Итак, чтобы создать красивый и рабочий инструмент, мы с вами будем работать по следующей схеме:
- Знакомство, обсуждение задачи и погружение в нее;
- Я письменно излагаю как я понял задачу и какие предлагаю решения;
- Предоплата
- Создаю прототипы(если необходимо, зависит от задачи);
- После утверждения я приступаю к визуальной части;
Может быть вам нужна качественная ретушь или анимация? Тогда вам тоже ко мне!
Анимация
Еще один пример анимации для сайта
Ретушь и фото манипуляции
Пример фотоманипуляции и ретуши
Еще один пример фотоманипуляции и ретуши
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