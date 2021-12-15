tranzophobia

Борис Макеев tranzophobia

 
34 годаРоссия/Калининград
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Переводчик с высшим инженерно-техническим образованием

Переводы в парах RU

Профессиональный письменный перевод с полным сохранением исходного формата.

Принимаю переводы в любом формате.

Опыт работы переводчиком с 2013 года.

Кроме лингвистического имею высшее инженерно-техническое образование.

Работал штатным переводчиком в автомобилестроительной, судостроительной и медицинской темах.

Имею опыт работы зарубежом (полгода работал переводчиком на объекте судостроения в Индии).

Тариф за 1000 знаков с пробелами: 2$

Буду рад сотрудничеству!

Мои контакты:

Gmail: [email protected]

Telegram: @Tranzophobia (+79316040240)

Viber/Whatsapp: +79316040240

Переводы
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$2/час
от $1от 1 часа
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