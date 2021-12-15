Борис Макеев tranzophobiatranzophobia
34 годаРоссия/Калининград
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Переводчик с высшим инженерно-техническим образованием
Переводы в парах RU
Профессиональный письменный перевод с полным сохранением исходного формата.
Принимаю переводы в любом формате.
Опыт работы переводчиком с 2013 года.
Кроме лингвистического имею высшее инженерно-техническое образование.
Работал штатным переводчиком в автомобилестроительной, судостроительной и медицинской темах.
Имею опыт работы зарубежом (полгода работал переводчиком на объекте судостроения в Индии).
Тариф за 1000 знаков с пробелами: 2$
Буду рад сотрудничеству!
Мои контакты:
Gmail: [email protected]
Telegram: @Tranzophobia (+79316040240)
Viber/Whatsapp: +79316040240
Действие аккаунта приостановлено!
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