trentaran

Сергей Беляков trentaran

 
38 летУкраина/Днепр
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
alex-fighter
31 годРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
2 балла
8 лет назад
HTML - вёрстка
Взялся за работу, обещал сделать за двое суток.. Прошла неделя, ни ответа, ни привета.. Полностью игнорирует, не советую никому