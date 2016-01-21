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Сергей Беляков
trentaran
trentaran
38 лет
Украина
/
Днепр
8 лет на
фриланс
-бирже
Был
8 лет назад
1 отзыв
(-1)
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Александр Иванов
alex-fighter
31 год
Россия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
2 балла
8 лет назад
HTML - вёрстка
Взялся за работу, обещал сделать за двое суток.. Прошла неделя, ни ответа, ни привета.. Полностью игнорирует, не советую никому
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Отзывы заказчиков
1
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