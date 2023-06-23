Здравствуйте, меня зовут Виталий, я из города Харьков мне 40 лет и я веб-дизайнер и 3D дизайнер. В сфере дизайна(создание логотипов, баннеров, постеров) работаю около полутора года. В сфере 3D дизайна(скульптинг, создание небольших анимационных роликов, текстурирование объектов) работаю около года. Присутствует знание 3-х языков: Українська-рідна мова, Русский-второй родной язык, English-learning about 4 years, level-B2. Могу работать в компании с полной занятостью или как фрилансер/делать отдельные проекты.