графический дизайнер

логотипы, визитки, баннеры

Здравствуйте! Рада приветствовать Вас на своей страничке!

Я с радостью разработаю для вас интересный и запоминающийся логотип.

На связи 24/7. Связаться можно через, Telegram, внутренний чат Веблансера или почту.

Telegram: @trntmp

Почта: [email protected]

Я работаю только по предоплате (webmoney).

Создаю несколько вариантов лого по вашим пожеланиям в индивидуальном стиле. Исходники в форматах cdr, ai, eps, png (высылается только один из нескольких вариантов лого, который утвердили и оплатили.