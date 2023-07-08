графический дизайнер
логотипы, визитки, баннеры
Здравствуйте! Рада приветствовать Вас на своей страничке!
Я с радостью разработаю для вас интересный и запоминающийся логотип.
На связи 24/7. Связаться можно через, Telegram, внутренний чат Веблансера или почту.
Telegram: @trntmp
Почта: [email protected]
Я работаю только по предоплате (webmoney).
Создаю несколько вариантов лого по вашим пожеланиям в индивидуальном стиле. Исходники в форматах cdr, ai, eps, png (высылается только один из нескольких вариантов лого, который утвердили и оплатили.
Я против войны в Украине!