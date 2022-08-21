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Виктория
trofimka_v
trofimka_v
23 года
Россия
/
Сергиев Посад
2 года на
фриланс
-бирже
Была
год назад
Монтаж видео, анимация, иллюстрации, озвучка видео.
Владею:
Premiere Pro
After Effects
Photoshop
Illustrator
Procreate
Опыта работы не так много, но готова взяться за любую работу и могу гарантировать, что она будет
выполнена в лучшем виде
.
Illustrator
Photoshop
After Effects
Я против войны в Украине!
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