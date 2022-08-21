trofimka_v

Виктория trofimka_v

 
23 годаРоссия/Сергиев Посад
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Монтаж видео, анимация, иллюстрации, озвучка видео.

Владею:

  • Premiere Pro
  • After Effects
  • Photoshop
  • Illustrator
  • Procreate
Опыта работы не так много, но готова взяться за любую работу и могу гарантировать, что она будет выполнена в лучшем виде.
IllustratorPhotoshopAfter Effects