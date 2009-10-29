trogo

Дмитрий trogo

 
43 годаРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Front-end разработчик, CSS, xHTML, UMI-CMS, XSLT, Ajax, PHP, umicms

Настройка, интеграция UMI.CMS - xslt.

Написание "кастомных" методов и выборок для UMI.CMS

Верстка макетов (блочная)

Javascript

umicms

PHPJavascriptCSSAjax
Отзывы заказчиков
wolfus
48 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$12
10 баллов
12 лет назад
Создание сайта на UMI.CMS
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
kuzenus
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$20
10 баллов
14 лет назад
UMI-CMS
Работа по верстке и переносу свежего сайта на cms UMI, была выполнена молниеносно (за 1 день, за что отдельное спасибо) и на крепкую 5+ Дмитрий не только выполнил поставленную задачу, но и дал весьма дельные советы по дальнейшей работе с проектом. Если будет еще подобная работа, то только к Дмитрию. Я для себя: добросовестного, ответственного и приятного в общении исполнителя нашел и всем РЕКОМЕНДУЮ. Еще раз огромное спасибо!
bestr
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
$5
10 баллов
14 лет назад
Сверстать простенькую страницу.
Дмитрию очень благодарна, помимо оперативного исполнения работы, я получила массу грамонтых советов, как по дизайну (кое где подправил, добавил пару элементов), так и по техническим вопросам. Вобщем работой очень довольна и рекомендую всем.
Системы управления (CMS)
2 отзыва
от $150
от 3 дней
нет рейтинга