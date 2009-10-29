Работа по верстке и переносу свежего сайта на cms UMI, была выполнена молниеносно (за 1 день, за что отдельное спасибо) и на крепкую 5+ Дмитрий не только выполнил поставленную задачу, но и дал весьма дельные советы по дальнейшей работе с проектом. Если будет еще подобная работа, то только к Дмитрию. Я для себя: добросовестного, ответственного и приятного в общении исполнителя нашел и всем РЕКОМЕНДУЮ. Еще раз огромное спасибо!