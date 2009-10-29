Front-end разработчик, CSS, xHTML, UMI-CMS, XSLT, Ajax, PHP, umicms
Настройка, интеграция UMI.CMS - xslt.
Написание "кастомных" методов и выборок для UMI.CMS
Верстка макетов (блочная)
Javascript
umicms
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Отзывы заказчиков
$12
10 баллов
12 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$20
10 баллов
14 лет назад
Работа по верстке и переносу свежего сайта на cms UMI, была выполнена молниеносно (за 1 день, за что отдельное спасибо) и на крепкую 5+ Дмитрий не только выполнил поставленную задачу, но и дал весьма дельные советы по дальнейшей работе с проектом. Если будет еще подобная работа, то только к Дмитрию. Я для себя: добросовестного, ответственного и приятного в общении исполнителя нашел и всем РЕКОМЕНДУЮ. Еще раз огромное спасибо!
$5
10 баллов
14 лет назад
Дмитрию очень благодарна, помимо оперативного исполнения работы, я получила массу грамонтых советов, как по дизайну (кое где подправил, добавил пару элементов), так и по техническим вопросам. Вобщем работой очень довольна и рекомендую всем.
Системы управления (CMS)
2 отзыва
от $150
от 3 дней
нет рейтинга