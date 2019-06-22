truedesigners

Александр truedesigners

 
35 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Веб-студия «TrueDesigners»

Веб-студия «TrueDesigners» с 2012 года занимается разработкой и технической поддержкой веб-сайтов.

Если вы представитель малого или среднего бизнеса, образовательного учреждения или у вас есть необходимость в создании своего веб сайта, пишите нам.

Если существующий сайт не решает своих задач, пишите нам.

Нам интересны проекты, основная цель которых — дать посетителям полную информацию о товарах или услугах компании, увеличив их продажи.

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Отзывы заказчиков

ilya1801
Илья 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$160
9 баллов
6 лет назад
Задачи по доработкам сайта
Git
/
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$15/час
от $1000от 7 дней
нет рейтинга