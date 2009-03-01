Копирайтинг и бухгалтерия
Неверов Михаил
Контактные данные:
ICQ 401971910
Цель: Получение должности «Копирайтер»
Опыт работы:
Период работы: 03.2009 – 06.2011
Компания Копирайтинговое агентство «Контент-Строй»
Должность Внештатый копирайтер
Обязанности
Написание информационных статей для сайтов, описание товаров и услуг в интернет-магазинах
Примеры публикаций:
- Сайт http://www.vegevirgen.ru/
- «Старт через Интернет». Журнал «Расчет» № 12, декабрь 2010 г.
- «Цифровой архивариус». Журнал «Расчет» № 1, январь 2011 г. (http://www.raschet.ru/articles/49/105/)
Образование:
Высшее 2007 - 2012
Учебное заведение: Российский Государственный Торгово-Экономический университет
Факультет: Экономический
Специальность: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
11 лет назад
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