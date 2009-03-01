Копирайтинг и бухгалтерия

Неверов Михаил

Контактные данные:

[email protected]

ICQ 401971910

Цель: Получение должности «Копирайтер»

Опыт работы:

Период работы: 03.2009 – 06.2011

Компания Копирайтинговое агентство «Контент-Строй»

Должность Внештатый копирайтер

Обязанности

Написание информационных статей для сайтов, описание товаров и услуг в интернет-магазинах

Примеры публикаций:

- Сайт http://www.vegevirgen.ru/

- «Старт через Интернет». Журнал «Расчет» № 12, декабрь 2010 г.

- «Цифровой архивариус». Журнал «Расчет» № 1, январь 2011 г. (http://www.raschet.ru/articles/49/105/)

Образование:

Высшее 2007 - 2012

Учебное заведение: Российский Государственный Торгово-Экономический университет

Факультет: Экономический

Специальность: Бухгалтерский учет, анализ и аудит