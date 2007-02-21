Designer, large experience, vectorial programs, fotoshop, flash-animation, drawing from hand

Дизайнер. Профессиональное образование. Создаю иллюстрации: реалистичные и фэнтэзи – для книг, каталогов, открыток. Придумаю персонажей, узоры и многое другое. А также разработаю и выполню любую работу, связанную с дизайном, сделаю ее интересной, необычной, запоминающейся. (Обложки для книг и тетрадей, календари, буклеты, каталоги, фирменный стиль и т.п.) Рисунок ручной и компьютерный (вектор, растр), с использованием 3D (для печати).