От идеи, до воплощения

Здравствуйте!

Коротко о себе. По части дизайна успел поработать как и на различные РА, компании, так и создать небольшую студию. В общей сложности работаю в этой сфере уже пятый год. Участвовал в крупномасштабных рекламных компаниях, телевизионных проектах, предвыборных, разовых, долгоиграющих...

Любимые направления - полиграфия, интерьеры, векторная графика. Но, это абсолютно не значит что я и моя команда лишены вкуса и креативного подхода, скажем, во флеше или вебе.

Большое количество различных работ доступно на личном сайте:

http://www.trusha-design.com

Обращайтесь! Буду рад сотрудничеству!

С ув. Сергей (trusha)

рабочий софт:

3DMax,Maya,Photoshop,Illustaror, InDesign,AfterEffect,Poser,

Corel,Quest3D,Flash, Bruce ...