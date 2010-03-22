От идеи, до воплощения
Здравствуйте!
Коротко о себе. По части дизайна успел поработать как и на различные РА, компании, так и создать небольшую студию. В общей сложности работаю в этой сфере уже пятый год. Участвовал в крупномасштабных рекламных компаниях, телевизионных проектах, предвыборных, разовых, долгоиграющих...
Любимые направления - полиграфия, интерьеры, векторная графика. Но, это абсолютно не значит что я и моя команда лишены вкуса и креативного подхода, скажем, во флеше или вебе.
Большое количество различных работ доступно на личном сайте:
Обращайтесь! Буду рад сотрудничеству!
С ув. Сергей (trusha)
рабочий софт:
3DMax,Maya,Photoshop,Illustaror, InDesign,AfterEffect,Poser,
Corel,Quest3D,Flash, Bruce ...
Портфолио
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- Без названия132 просмотра
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- План района184 просмотра
Презентации
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от $1
от 1 дня
#539
Дизайн продукции
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от $1
от 1 дня
#641
Фирменный стиль
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от $1
от 1 дня
#688
Наружная реклама
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от $1
от 1 дня
#696
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#799
3D-графика
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от $1
от 1 дня
#832
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#1166
Баннеры
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от $10
от 1 дня
#2570
Логотипы и Знаки
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от $50
от 1 дня
#4354
Дизайн сайтов
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от $50
от 2 дней
#4415