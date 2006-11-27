Татьяна: Web-дизайнер, копирайтер | 2 года опыта работы

Привет! Меня зовут Татьяна, и я являюсь веб-дизайнером и копирайтером. Мое увлечение дизайном и написанием текстов началось еще в студенческие годы, когда я училась в ВУЗе по специальности журналистика.

После окончания ВУЗа я решила совместить свои интересы и начала работать в качестве копирайтера на рекламном агентстве. Затем я осознала, что мой дизайнерский опыт и знания могут помочь мне создать более эффективные рекламные материалы, поэтому я начала изучать веб-дизайн.

Сейчас я работаю как веб-дизайнер и копирайтер на фрилансе. Я создаю привлекательные и функциональные веб-сайты для моих клиентов, а также пишу эффективные тексты для продвижения бизнеса.

Мне нравится работать с клиентами, чтобы понять их уникальные потребности и помочь им достичь своих целей. Я всегда стремлюсь к тому, чтобы мои проекты были красивыми, удобными для использования и соответствовали целям моих клиентов. Я также ценю свою работу как копирайтера, и всегда стараюсь создавать содержание, которое привлекает внимание и вызывает доверие у потенциальных клиентов.

Я уверена, что мой опыт в веб-дизайне и копирайтинге может быть очень полезен для любой компании, которая хочет создать привлекательный и функциональный веб-сайт, а также для тех, кто ищет эффективный контент для продвижения своего бизнеса