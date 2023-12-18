Максим Цицарєв tsytsarievtsytsariev
28 летУкраина/Одесса
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
15 дней назад
Готовий працювати. По-перше Якість, по-друге Швидкість
Всім привіт! мене звати Максим, мені 27 років.
Я являюсь досвідченим фрілансером у сфері роботи з текстом та його перекладом. Я маю знання у роботі з
Excel, також володію навичками управління проектами та комунікацій із клієнтами. Я завжди прагну якісно виконувати
роботу та приділяю увагу кожній деталі, щоб досягти найкращого результату для моїх клієнтів.
Мої навички:
Переклад тексту англійською, німецькою, російською, українською мовами.
Редагування та коригування тексту.
Робота з Microsoft Excel.
Управління проектами та комунікації з клієнтами.
Портфолио
- Тестова робота "статья про монобанк"28 просмотров