Готовий працювати. По-перше Якість, по-друге Швидкість

Всім привіт! мене звати Максим, мені 27 років.

Я являюсь досвідченим фрілансером у сфері роботи з текстом та його перекладом. Я маю знання у роботі з

Excel, також володію навичками управління проектами та комунікацій із клієнтами. Я завжди прагну якісно виконувати

роботу та приділяю увагу кожній деталі, щоб досягти найкращого результату для моїх клієнтів.

Мої навички:

Переклад тексту англійською, німецькою, російською, українською мовами.

Редагування та коригування тексту.

Робота з Microsoft Excel.

Управління проектами та комунікації з клієнтами.