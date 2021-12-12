tudor1987

Ирина tudor1987

 
38 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
копирайтинг

Работаю по профессии копирайтер-маркетолог несколько лет. Прошла обучение по данной профессии, есть сертификат. Занимаюсь составлением коммерческих предложений, составление текстов для рассылок (чат-боты, e-mail маркетинг), пишу тексты для сайтов (новости, блоги, карточки товара) seo-тексты, рекламные статьи

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Отзывы заказчиков

Business-Web
Александр 
46 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва(-1)
$32
10 баллов
3 года назад
Срочно нужно написать SEO текст на тему монтаж заборов из Гиттер сетки
Благодарен Ирине за отлично выполненную работу. Хорошие тексты по адекватной цене. Рекомендую к сотрудничеству.
Александр — добропорядочный заказчик с внятным ТЗ и уважительным отношением к исполнителю. Работать было приятно, буду рада сотрудничать в дальнейшем. Рекомендую.
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