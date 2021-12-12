копирайтинг

Работаю по профессии копирайтер-маркетолог несколько лет. Прошла обучение по данной профессии, есть сертификат. Занимаюсь составлением коммерческих предложений, составление текстов для рассылок (чат-боты, e-mail маркетинг), пишу тексты для сайтов (новости, блоги, карточки товара) seo-тексты, рекламные статьи