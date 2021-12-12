копирайтинг
Работаю по профессии копирайтер-маркетолог несколько лет. Прошла обучение по данной профессии, есть сертификат. Занимаюсь составлением коммерческих предложений, составление текстов для рассылок (чат-боты, e-mail маркетинг), пишу тексты для сайтов (новости, блоги, карточки товара) seo-тексты, рекламные статьи
Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$32
10 баллов
3 года назад
Благодарен Ирине за отлично выполненную работу. Хорошие тексты по адекватной цене. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Александр — добропорядочный заказчик с внятным ТЗ и уважительным отношением к исполнителю. Работать было приятно, буду рада сотрудничать в дальнейшем. Рекомендую.