Контент-менеджер, тексты, поиск и размещение информации

Имею опыт работы:

1) контент-менеджером.

примеры моей работы:

spexi.ru/ru/catalog/detai...

spexi.ru/ru/catalog/detai...

spexi.ru/ru/catalog/detai...

sportover.ru/Mueller.html...

2) макросы в Excel на VB

3) любая операторская работа со списками, базами данных и т.п.; копипаст, пост, поиск и размещение информации в интернете.

4) набор текстов (с аудио, со скана, под диктовку), владею проф. набором текста в слупую 300 зн./мин.