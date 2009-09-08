tufla

Светлана Башмакова tufla

 
46 лет
16 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Контент-менеджер, тексты, поиск и размещение информации

Имею опыт работы:

1) контент-менеджером.

примеры моей работы:

spexi.ru/ru/catalog/detai...

spexi.ru/ru/catalog/detai...

spexi.ru/ru/catalog/detai...

sportover.ru/Mueller.html...

2) макросы в Excel на VB

3) любая операторская работа со списками, базами данных и т.п.; копипаст, пост, поиск и размещение информации в интернете.

4) набор текстов (с аудио, со скана, под диктовку), владею проф. набором текста в слупую 300 зн./мин.

Отзывы заказчиков

Negorod
50 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$8
10 баллов
16 лет назад
Интернет-магазин: наполнение-продвижение-клиенты
Очень доволен работой. Светлана - аккуратный, внимательный и ответственный исполнитель. Идет навстречу пожеланиям заказчика, работать с ней легко и приятно.
Четкая постановка задачи, оплата без задержек. Человеческое и доброжелательное отношение в работе. Рекомендую для сотрудничества.
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