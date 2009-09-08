Контент-менеджер, тексты, поиск и размещение информации
Имею опыт работы:
1) контент-менеджером.
примеры моей работы:
2) макросы в Excel на VB
3) любая операторская работа со списками, базами данных и т.п.; копипаст, пост, поиск и размещение информации в интернете.
4) набор текстов (с аудио, со скана, под диктовку), владею проф. набором текста в слупую 300 зн./мин.
Отзывы заказчиков
$8
10 баллов
16 лет назад
Очень доволен работой. Светлана - аккуратный, внимательный и ответственный исполнитель. Идет навстречу пожеланиям заказчика, работать с ней легко и приятно.
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи, оплата без задержек. Человеческое и доброжелательное отношение в работе. Рекомендую для сотрудничества.