Создание логотипа и фирменного стиля твоей мечты! 🌟

Привет! ﻿

Меня зовут Надя, я - графический дизайнер с Дальнего Востока России. Вместе со мной Вы сможете создать фирменный стиль Вашей мечты!

Привлеку внимание к Вашему продукту/услуге и повышу узнаваемость с помощью дизайна логотипа и фирменного стиля. Все точно «про Вас» и с максимальной заботой о проекте!

Делаю: логотипы, фирменные стили, дизайн полиграфии, оформление социальных сетей

Инструменты: Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign, Figma

Почему стоит заказать дизайн у меня?

Я люблю свою работу и с удовольствием довожу ее до результата, который будет нравиться Вам и мне самой

Для меня важно передать ценности и миссию Вашего бренда, а не просто сделать красивую картинку

Приступаю к работе только после тщательного анализа Вашего бренда, целевой аудитории и конкурентов, чтобы максимально решить задачи Вашего бизнеса.

Отношусь к работе открыто, честно и пунктуально: делаю дизайн как для себя и остаюсь на связи даже после завершения работы.

Связаться со мной:

@tumalidesign - Instagram

+7 999 083 51 83 - Whats App