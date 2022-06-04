tumalidesign

Надежда tumalidesign

 
24 годаРоссия/Хабаровск
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Создание логотипа и фирменного стиля твоей мечты! &#127775;

Привет! ﻿

Меня зовут Надя, я - графический дизайнер с Дальнего Востока России.  Вместе со мной Вы сможете создать фирменный стиль Вашей мечты!

Привлеку внимание к Вашему продукту/услуге и повышу узнаваемость с помощью дизайна логотипа и фирменного стиля. Все точно «про Вас» и с максимальной заботой о проекте!

Делаю: логотипы, фирменные стили, дизайн полиграфии, оформление социальных сетей

Инструменты: Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign, Figma

Почему стоит заказать дизайн у меня?

  • Я люблю свою работу и с удовольствием довожу ее до результата, который будет нравиться Вам и мне самой
  • Для меня важно передать ценности и миссию Вашего бренда, а не просто сделать красивую картинку
  • Приступаю к работе только после тщательного анализа Вашего бренда, целевой аудитории и конкурентов, чтобы максимально решить задачи Вашего бизнеса.
  • Отношусь к работе открыто, честно и пунктуально: делаю дизайн как для себя и остаюсь на связи даже после завершения работы.
ДАВАЙТЕ СОЗДАДИМ ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ ВАШЕЙ МЕЧТЫ ВМЕСТЕ!

Связаться со мной:

@tumalidesign - Instagram

+7 999 083 51 83 - Whats App

[email protected] - Почта

FigmaInDesignIllustratorPhotoshop