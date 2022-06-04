Создание логотипа и фирменного стиля твоей мечты! 🌟
Привет!
Меня зовут Надя, я - графический дизайнер с Дальнего Востока России. Вместе со мной Вы сможете создать фирменный стиль Вашей мечты!
Привлеку внимание к Вашему продукту/услуге и повышу узнаваемость с помощью дизайна логотипа и фирменного стиля. Все точно «про Вас» и с максимальной заботой о проекте!
Делаю: логотипы, фирменные стили, дизайн полиграфии, оформление социальных сетей
Инструменты: Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign, Figma
Почему стоит заказать дизайн у меня?
- Я люблю свою работу и с удовольствием довожу ее до результата, который будет нравиться Вам и мне самой
- Для меня важно передать ценности и миссию Вашего бренда, а не просто сделать красивую картинку
- Приступаю к работе только после тщательного анализа Вашего бренда, целевой аудитории и конкурентов, чтобы максимально решить задачи Вашего бизнеса.
- Отношусь к работе открыто, честно и пунктуально: делаю дизайн как для себя и остаюсь на связи даже после завершения работы.
Связаться со мной:
@tumalidesign - Instagram
+7 999 083 51 83 - Whats App
[email protected] - Почта
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Создание фирменного стиля для фестиваля2 просмотра
- Логофолио3 просмотра