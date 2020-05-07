Привет! Меня зовут Тимофей. Я Web-Дизайнер. Многие годы обучения и практики привели меня на лучшую фриланс биржу.
Хочу предупредить, что я обещаю полную гарантию на качественно выполненную работу в сроки, ведь в первую очередь меня волнует, как мой дизайн поможет вам достичь своих целей и задач.
ЧТО Я ДЕЛАЮ:
•Вкусный и продающий дизайн лендингов (кайфую от этого)
РАБОТАЯ СО МНОЙ ВЫ ПОЛУЧИТЕ:
- лучший дизайн ( как я уже говорил, мне очень важно помощь заказчику достичь целей в проекте и я готов вложить все свое время и силы, чтобы вы остались довольны )
- выгодная цена ( моя задача на фрилансе предоставить лучший дизайн за максимально небольшую цену )
- крепкие нервы:) ( просьбы, пожелания и доработки уже включены в стоимость работ! Любые изменения в дизайне будут внесены в проект по вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат )
КРАТКИЙ ПЛАН РАБОТЫ:
1. Оценка
2. Качественное выполнение
3. Проверка
4. Оплата
5. Передача работы заказчику
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ (что очень важно):
- готов приступить прямо здесь и сейчас
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- даю консультацию
- не беру предоплату
- всегда на связи
СВЯЗЬ:
1. E-mail: [email protected]
2. Telegram: https://t.me/tuncledesign
ПРИМЕРНЫЕ ЦЕНЫ НА УСЛУГИ:
•Дизайн лендинга: 90-200$
Портфолио
- Дизайн Landing page106 просмотров
- Дизайн Landing96 просмотров
- Дизайн Лендинга95 просмотров
Отзывы заказчиков
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