Только качественно и в срок - красивый, современный и понятный дизайн сайта

Привет! Меня зовут Тимофей. Я Web-Дизайнер. Многие годы обучения и практики привели меня на лучшую фриланс биржу.

Хочу предупредить, что я обещаю полную гарантию на качественно выполненную работу в сроки, ведь в первую очередь меня волнует, как мой дизайн поможет вам достичь своих целей и задач.

ЧТО Я ДЕЛАЮ:

•Вкусный и продающий дизайн лендингов (кайфую от этого)

РАБОТАЯ СО МНОЙ ВЫ ПОЛУЧИТЕ:

- лучший дизайн ( как я уже говорил, мне очень важно помощь заказчику достичь целей в проекте и я готов вложить все свое время и силы, чтобы вы остались довольны )

- выгодная цена ( моя задача на фрилансе предоставить лучший дизайн за максимально небольшую цену )

- крепкие нервы:) ( просьбы, пожелания и доработки уже включены в стоимость работ! Любые изменения в дизайне будут внесены в проект по вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат )

КРАТКИЙ ПЛАН РАБОТЫ:

1. Оценка

2. Качественное выполнение

3. Проверка

4. Оплата

5. Передача работы заказчику

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ (что очень важно):

- готов приступить прямо здесь и сейчас

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- даю консультацию

- не беру предоплату

- всегда на связи

СВЯЗЬ:

1. E-mail: [email protected]

2. Telegram: https://t.me/tuncledesign

ПРИМЕРНЫЕ ЦЕНЫ НА УСЛУГИ:

•Дизайн лендинга: 90-200$