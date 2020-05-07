tunclebob

Тимофей Дубенчук tunclebob

 
31 год
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Только качественно и в срок - красивый, современный и понятный дизайн сайта

Привет! Меня зовут Тимофей. Я Web-Дизайнер. Многие годы обучения и практики привели меня на лучшую фриланс биржу.

Хочу предупредить, что я обещаю полную гарантию на качественно выполненную работу в сроки, ведь в первую очередь меня волнует, как мой дизайн поможет вам достичь своих целей и задач.

ЧТО Я ДЕЛАЮ:

•Вкусный и продающий дизайн лендингов (кайфую от этого)

РАБОТАЯ СО МНОЙ ВЫ ПОЛУЧИТЕ: 

- лучший дизайн ( как я уже говорил, мне очень важно помощь заказчику достичь целей в проекте и я готов вложить все свое время и силы, чтобы вы остались довольны )

- выгодная цена ( моя задача на фрилансе предоставить лучший дизайн за максимально небольшую цену )

- крепкие нервы:) ( просьбы, пожелания и доработки уже включены в стоимость работ! Любые изменения в дизайне будут внесены в проект по вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат )

КРАТКИЙ ПЛАН РАБОТЫ:

1. Оценка

2. Качественное выполнение

3. Проверка

4. Оплата

5. Передача работы заказчику

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ (что очень важно):

- готов приступить прямо здесь и сейчас

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- даю консультацию

- не беру предоплату

- всегда на связи

СВЯЗЬ: 

1. E-mail: [email protected]

2. Telegram: https://t.me/tuncledesign

ПРИМЕРНЫЕ ЦЕНЫ НА УСЛУГИ:

•Дизайн лендинга: 90-200$ 

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Отзывы заказчиков

guest_15874669215508
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 отзывов(-2)
$600
2 балла
5 лет назад
Сделать сайт
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
guest_15874669215508
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 отзывов(-2)
$170
2 балла
5 лет назад
Сделать дизайн лендинга
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!