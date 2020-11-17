turB

Артём turB

 
25 летРоссия/Пенза
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Front-end разработчик

﻿Превращаю ваши макеты в полноценные сайты!

Я понимаю важность моей работы для заказчика, поэтому подхожу к выполнению с максимальной ответственностью:

— При разработке внимательно отношусь к деталям, ведь главное отличие качественного сайта - это грамотная проработка мелочей.

— По ходу выполнения проекта, держу в курсе проделанной работы.

— Мне не важно для чего вам нужны мои услуги, главное, чтобы ваши идеи были реализованы в лучшем виде, и с этим я помогу!

﻿Стек технологий

  • Семантическая вёрстка HTML5/CSS3 (По желанию - Pixel perfect).
  • Свободно владею такими редакторами как PhotoshopFigmaAdobeXD т.к. разрабатываю дизайны для сайтов.
  • При необходимости использую Bootstrap4, а так же препроцессоры LESSSCSS.
  • Разработка анимаций и программирование сайта JS и jQuery (слайдеры, валидация, и более сложные эффекты).
  • Базовое программирование на PHP, интеграция CMS WordPress на сайты.
  • Вёрстка полностью адаптивная под все устройства (flex-box) и кроссбраузерная, PageSpeed в зелёной зоне.
PHPJavascriptWordPressHTMLFigmajQuerySCSSPhotoshop
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