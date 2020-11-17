Front-end разработчик

﻿Превращаю ваши макеты в полноценные сайты!

Я понимаю важность моей работы для заказчика, поэтому подхожу к выполнению с максимальной ответственностью:

— При разработке внимательно отношусь к деталям, ведь главное отличие качественного сайта - это грамотная проработка мелочей.

— По ходу выполнения проекта, держу в курсе проделанной работы.

— Мне не важно для чего вам нужны мои услуги, главное, чтобы ваши идеи были реализованы в лучшем виде, и с этим я помогу!

﻿Стек технологий