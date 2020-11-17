Front-end разработчик
Превращаю ваши макеты в полноценные сайты!
Я понимаю важность моей работы для заказчика, поэтому подхожу к выполнению с максимальной ответственностью:
— При разработке внимательно отношусь к деталям, ведь главное отличие качественного сайта - это грамотная проработка мелочей.
— По ходу выполнения проекта, держу в курсе проделанной работы.
— Мне не важно для чего вам нужны мои услуги, главное, чтобы ваши идеи были реализованы в лучшем виде, и с этим я помогу!
Стек технологий
- Семантическая вёрстка HTML5/CSS3 (По желанию - Pixel perfect).
- Свободно владею такими редакторами как Photoshop, Figma, AdobeXD т.к. разрабатываю дизайны для сайтов.
- При необходимости использую Bootstrap4, а так же препроцессоры LESS, SCSS.
- Разработка анимаций и программирование сайта JS и jQuery (слайдеры, валидация, и более сложные эффекты).
- Базовое программирование на PHP, интеграция CMS WordPress на сайты.
- Вёрстка полностью адаптивная под все устройства (flex-box) и кроссбраузерная, PageSpeed в зелёной зоне.
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Портфолио
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