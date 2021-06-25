Фрилансим

Привет!

После работы в компьютерном центе с принтерами, а также фото услугами и обработкой фотографий. Я начала самостоятельно учиться рисовать и участвовать в конкурсах на сайтах бирж фрилансеров. После первых побед и выполненных работ изучала веб-разметку и языки программирования. Это позволило создавать сайты без помощи других специалистов.

Прежде всего, я растровый графический дизайнер, я также могу работать с векторной графикой и видео материалами. Я использую программы Adobe Photoshop, Krita, Adobe Premiere, Sony Vegas и другие.Я знаю языки разметки HTML5 и CSS3, знаю чистый JavaScript и могу использовать библиотеки, такие как jQuery. У меня есть опыт работы с PHP на CMS Drupal, Opencard, WordPress и многим другим.

Готова работать над такими проектами, как дизайн landing page, интернет-магазина, корпоративного сайта, информационного портала, мобильного приложения, полиграфической продукции, фирменного стиля, баннеров, визиток, создание логотипа и многих других.

Ценю ваше время и всегда соблюдаю сроки, на каждом этапе работы согласовываю промежуточные результаты. Я ответственная, внимательна к деталям. Буду рада выполнить интересный заказ и открыта к сотрудничеству.