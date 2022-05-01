Тех-Дизайн квартир, продуманный до мелочей

Продуманный до мелочей техдизайн квартиры или дома.

С легко читаемыми и понятными чертежами, которые предотвратят ошибки при

ремонтных работах и избавят от переделок, что сэкономит деньги и время.

Существенно облегчат прием выполненных работ у мастеров и сведут до минимума недопонимания с исполнителями ремонтных работ.

Срок выполнения от 10 рабочих дней

Итоговый проект состоит из 40-70 листов и в него входят:

- полноценный вид Вашей квартиры в 3D

- перепланировка (демонтаж/возведение стен/фальшстены)

- металопластиковые окона/двери

- вентиляция/кондиционирование

- сантехника со всеми точками

- электрика со всеми точками

- плитка раскладка

- входные/межкомнатные двери

- мебель с размерами