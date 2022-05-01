Тех-Дизайн квартир, продуманный до мелочей
Продуманный до мелочей техдизайн квартиры или дома.
С легко читаемыми и понятными чертежами, которые предотвратят ошибки при
ремонтных работах и избавят от переделок, что сэкономит деньги и время.
Существенно облегчат прием выполненных работ у мастеров и сведут до минимума недопонимания с исполнителями ремонтных работ.
Срок выполнения от 10 рабочих дней
Итоговый проект состоит из 40-70 листов и в него входят:
- полноценный вид Вашей квартиры в 3D
- перепланировка (демонтаж/возведение стен/фальшстены)
- металопластиковые окона/двери
- вентиляция/кондиционирование
- сантехника со всеми точками
- электрика со всеми точками
- плитка раскладка
- входные/межкомнатные двери
- мебель с размерами
Портфолио
- 2-комн квартира с перепланировкой136 просмотров
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$3/час
от 10 дней
#147