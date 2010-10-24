tvoyxxx

Алекс tvoyxxx

 
36 летРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Программировние и дизайн. PHP, MYSQL, XML/XSL, HTML, CSS, FLASH (AS2-3)...

Быстро и не дорого, изготовим:

скрипты (парсеры, модули, моды, хаки и т.д.)

системы (партнерские программы, биржи, сервисы и мн. др.)

интернет магазины которые продают!

сайты любой сложности

дизайн вебсайтов

верстка

изготовление flash: баннеры, интро, мультфильмы, приложения для соц сетей!

Час работы от $3.

PHPMySQLHTMLCSSFlash
HTML-верстка
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $300
от 5 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $200
от 2 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $100
от 2 дней
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
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