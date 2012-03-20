Разработка крутых баннеров: флеш, гиф, html5, а также статичных баннеров

Разрабатываю шикарные баннеры в короткие сроки, думая об их эффективности.

Полное портфолио: http://tolkunov.com/#!portfolio

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Преимущества: http://tolkunov.com/#!advantages

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Возможна работа по договору, и оплата на расчетный счёт. Зарегистрирован как индивидуальный предприниматель.