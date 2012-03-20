Разработка крутых баннеров: флеш, гиф, html5, а также статичных баннеров
Разрабатываю шикарные баннеры в короткие сроки, думая об их эффективности.
Полное портфолио: http://tolkunov.com/#!portfolio
Отзывы: http://tolkunov.com/#!feedback
Преимущества: http://tolkunov.com/#!advantages
Группа ВК: https://vk.com/tolkunov_com
Возможна работа по договору, и оплата на расчетный счёт. Зарегистрирован как индивидуальный предприниматель.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Флеш-баннер для RankSonic425 просмотров
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
13 лет назад
Оперативно и качественно. Только положительные впечатления от работы. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Всё отлично!
Баннеры
1 отзыв
от $15
от 1 часа
нет рейтинга