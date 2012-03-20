twildd2

Дмитрий twildd2

 
34 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Разработка крутых баннеров: флеш, гиф, html5, а также статичных баннеров

Разрабатываю шикарные баннеры в короткие сроки, думая об их эффективности.

Полное портфолио: http://tolkunov.com/#!portfolio

Отзывы: http://tolkunov.com/#!feedback

Преимущества: http://tolkunov.com/#!advantages

Группа ВК: https://vk.com/tolkunov_com

Возможна работа по договору, и оплата на расчетный счёт. Зарегистрирован как индивидуальный предприниматель.

Портфолио

Отзывы заказчиков

interdezzz
Виктор 
54 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$50
10 баллов
13 лет назад
2-3 баннера gif или flash
Оперативно и качественно. Только положительные впечатления от работы. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!
Всё отлично!
Ответный отзыв
Баннеры
1 отзыв
от $15
от 1 часа
нет рейтинга