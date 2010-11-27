Доработка готовых рабочих парсеров, вывод, кеширование, чистка кеша, возможность запуска скрипта парсера Манхейм на Русском и Украинском домене. Подробности по работе и оплате в Skype vitalik.vz
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Доработка сайта Исправление всех ошибок на сайте Нужен опытный програмист который сможет разобраться в чужом коде адрес сайта http://ebay.empirea.netВеб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
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Доработка сайта Аукциона Исправление всех ошибок на сайте, также правка всех дат с Русскими датами и 24 часовой формат Нужен опытный програмист который сможет разобраться в чужом коде адрес сайта http://ua.empirea.netВеб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
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Парсинг www.copart.com также как на www.crash-cars.ru Скрипт должен работать с скриптом Fusion7 Парсить надо copart.com всю инфу по всем лотам в мою базу с возможностью парсить по запросу или постоянно Цена лота на копарте до начала онлайн торгов ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад