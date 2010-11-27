Парсинг www.copart.com также как на www.crash-cars.ru Скрипт должен работать с скриптом Fusion7 Парсить надо copart.com всю инфу по всем лотам в мою базу с возможностью парсить по запросу или постоянно Цена лота на копарте до начала онлайн торгов ...