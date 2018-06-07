Написать расширение для отправки и отслеживания отложенных сообщений в VK. Подробное ТЗ прилагается
Веб-программированиенет заявок
Закрыт
6 лет назад
Я – представитель группы небольшой группы специалистов, занимающихся разработкой сайтов "под ключ", версткой, дизайном, продвижением в поисковых системах. На первое место ставим качество работы и четкое исполнение в срок. Любим работать над большими и интересными проектами. Индивидуальное отношение к каждому клиенту и внимание к мелочам.
Написать расширение для отправки и отслеживания отложенных сообщений в VK. Подробное ТЗ прилагается