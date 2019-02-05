u1ltimat

Егор Крупица u1ltimat

 
36 летБеларусь/Минск
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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  • Необходим парсер сайта в режиме online

    Необходимо написать парсер сайта [url=https://www.myscore.com.ua/]https://www.myscore.com.ua[/url]. Задача данного парсера в онлайн отслеживании счета в первой четверти/тайма текущих матчей по баскетболу ([url=https://www.myscore.com.ua/basketball/]https://www.myscore.com.ua/basketball/[/url]) и гандболу ([url=https://www.myscore.com.ua/handball/]https://www.myscore.com.ua/handball/[/url]) в режиме реального времени. При наступлении определенного параметра, который пользователь задает до начала программы, ...

    Парсинг сайта
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад