u_sivunov

Юрий u_sivunov

 
36 лет
год на фриланс-бирже
Был
год назад

Я родился и всю жизнь жил в Нижнем Новгороде.

Карьеру в IT я начал со на стажировки в "1С Бит": устанавливал базовые "Бухгалтерии", немного кодил - исправлял баги.

Потом нанялся штатным 1с-ником в "ИнвестАвто":

Здесь уже начал писать кастомные конфигурации для 1с, по постоянно меняющимся пожеланиям директора-самодура.  Администрировал и консультировал по типовым конфигурациям. 

Когда я уволился (а это рано или поздно происходило с каждым), я устроился в маленькую фирму по разработке 1с, но с крупными клиентами.  Здесь я разрабатывал большие расширения 1с для федеральных торговых сетей, программировал кассовые терминалы, создал кастомную конфигурацию для Медицинского Института (Пиму), занимался интеграцией 1с с различными сервисами.

Работа интересная, хотя нервная. Но самое ужасное, что постоянно приходилось самому выколачивать свою зарплату из заказчиков. Да и перспективы 1с за рубежом - "понятно какие".

Поэтому я решил сменить специализацию в сторону Web-разработки, благо JS я изучал параллельно всему.

В фирме "БСС" (банковские системы и сервисы [http://bss-soft.ru]) я изучил TypeScript и Angular, немного React. Познакомился со Spring, и Django. Среди заказчиков проектов с которыми я работал:
Торгово-промышленная палата Российской Федерации,
Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики.

В марте 2022 я переехал в Тбилиси и нашел работу Frontend-разработчиком по удалёнке в интернет магазине автозапчастей woxparts.com. Здесь я познакомился с технологиями Symphony и Twig, и продолжил совершенствоваться в верстке, включая адаптивную и мобильную.
В Грузии я зарегистрировал ИП.

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