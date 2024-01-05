Я родился и всю жизнь жил в Нижнем Новгороде.

Карьеру в IT я начал со на стажировки в "1С Бит": устанавливал базовые "Бухгалтерии", немного кодил - исправлял баги.

Потом нанялся штатным 1с-ником в "ИнвестАвто":

Здесь уже начал писать кастомные конфигурации для 1с, по постоянно меняющимся пожеланиям директора-самодура. Администрировал и консультировал по типовым конфигурациям.

Когда я уволился (а это рано или поздно происходило с каждым), я устроился в маленькую фирму по разработке 1с, но с крупными клиентами. Здесь я разрабатывал большие расширения 1с для федеральных торговых сетей, программировал кассовые терминалы, создал кастомную конфигурацию для Медицинского Института (Пиму), занимался интеграцией 1с с различными сервисами.

Работа интересная, хотя нервная. Но самое ужасное, что постоянно приходилось самому выколачивать свою зарплату из заказчиков. Да и перспективы 1с за рубежом - "понятно какие".

Поэтому я решил сменить специализацию в сторону Web-разработки, благо JS я изучал параллельно всему.

В фирме "БСС" (банковские системы и сервисы [http://bss-soft.ru]) я изучил TypeScript и Angular, немного React. Познакомился со Spring, и Django. Среди заказчиков проектов с которыми я работал:

Торгово-промышленная палата Российской Федерации,

Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики.



В марте 2022 я переехал в Тбилиси и нашел работу Frontend-разработчиком по удалёнке в интернет магазине автозапчастей woxparts.com. Здесь я познакомился с технологиями Symphony и Twig, и продолжил совершенствоваться в верстке, включая адаптивную и мобильную.

В Грузии я зарегистрировал ИП.