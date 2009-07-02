ua_manager

Есть сайт. нужно добавить пару разделов, поиск по всему контенту сайта и отдельно по админке, переразбить базу, сделать сортировку полей и тд. подробности мылом.
Веб-программирование11 заявок
Закрыт
15 лет назад
Есть сайт. нужно добавить пару разделов, поиск по всему контенту сайта и отдельно по админке, переразбить базу, сделать сортировку полей и тд. подробности мылом.
Нужен программист для реализации информационного ресурса социальной направленности. из технических моментов пока известно о необходимости: - CMS c возможностью добавлять/изменять подразделы сайта и добовлять аудио/видео материалы - Ведение учетных записей пользователей - Поиск - Подписка на рассылку - Комментарии статей ...