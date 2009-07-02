ua_manager

Юрий Гагарин ua_manager

 
NaN лет
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Доп. функционал к сайту

    Есть сайт. нужно добавить пару разделов, поиск по всему контенту сайта и отдельно по админке, переразбить базу, сделать сортировку полей и тд. подробности мылом.

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Информационно-социальный сайт

    Нужен программист для реализации информационного ресурса социальной направленности. из технических моментов пока известно о необходимости: - CMS c возможностью добавлять/изменять подразделы сайта и добовлять аудио/видео материалы - Ведение учетных записей пользователей - Поиск - Подписка на рассылку - Комментарии статей ...

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    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад