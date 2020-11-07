Видео/Аудио монтаж
Добро пожаловать!
Меня зовут Влад, мне 26 лет.
Мои гарантии:
- Время – ценный ресурс для предпринимателя. Если по моей вине ваши сроки срываются, цена за проект снижается на 10%.
- Ваши данные не будут переданы третьим лицам. Вся предоставленная для работы остаётся в строгом секрете и не разглашается.
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- Видео/Аудио монтаж
- Маркетинговое исследование
Портфолио
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