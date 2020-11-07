udesignmaster

Владислав udesignmaster

 
28 летУкраина/Винница
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Видео/Аудио монтаж

Добро пожаловать!

Меня зовут Влад, мне 26 лет. 

Мои гарантии:

  • Время – ценный ресурс для предпринимателя. Если по моей вине ваши сроки срываются,  цена за проект снижается на 10%.
  • Ваши данные не будут переданы третьим лицам. Вся предоставленная для работы остаётся в строгом секрете и не разглашается.
Специализируюсь:

  • Таргетированая реклама
  • Видео/Аудио монтаж
  • Маркетинговое исследование
Портфолио