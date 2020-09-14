ufora

Вячеслав Якименко ufora

 
26 летУкраина/Харьков
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Вёрстка адаптивных сайтов

🚀Я обладаю такими навыками, как:

  • Уверенная работа с HTML5 и CSS3, Bootstrap и SCSS, JavaScript и jQuery
  • Знание методологии БЭМ
  • Пользовался GULP.
  • Есть опыт работы работы с WordPress .

‍Основное направление:

Верстка сайтов, сайт-визитки, интернет-магазины и лендинги . Верстаю адаптивные и отзывчивые сайты . 

Так же оптимизация картинок, шрифтов для повышения качества работы сайта.

💬Контакты:

JavascriptWordPressВерстка сайтаBootstrapjQuery
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$10
средняя цена заказа
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dmitryweblancer
Дмитрий 
38 летУкраина
4 года в сервисе
Был
3 года назад
27 отзывов
$13
10 баллов
3 года назад
Верстальщик-наполнитель лендинга
Отлично сверстал лендинг, просто и стильно. Творческий подход к делу. Это не робот-фрилансер, который может работать строго по программе, которую ему скажут
Очень приятный опыт работы! Буду рад дальнейшему сотрудничеству)
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