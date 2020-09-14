Вёрстка адаптивных сайтов
🚀Я обладаю такими навыками, как:
- Уверенная работа с HTML5 и CSS3, Bootstrap и SCSS, JavaScript и jQuery
- Знание методологии БЭМ
- Пользовался GULP.
- Есть опыт работы работы с WordPress .
Основное направление:
Верстка сайтов, сайт-визитки, интернет-магазины и лендинги . Верстаю адаптивные и отзывчивые сайты .
Так же оптимизация картинок, шрифтов для повышения качества работы сайта.
💬Контакты:
- E-mail — [email protected]
- Telegram — @Wjaczeslaw
- Телефон — +380986688265
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
- Cleanly Landing Page56 просмотров
- Luxestate Landing Page63 просмотра
- Leica M660 просмотров
- Red Store eCommerce56 просмотров
- Coventic117 просмотров
- TENET Сайт-визитка фильма61 просмотр
- Создание сайта "под ключ"27 просмотров
- Misocial34 просмотра
- Одностраничный сайт приложения для мобильных37 просмотров
- Rembe39 просмотров
- ESIT40 просмотров
- Dream Music53 просмотра
Отзывы заказчиков
$13
10 баллов
3 года назад
Отлично сверстал лендинг, просто и стильно. Творческий подход к делу. Это не робот-фрилансер, который может работать строго по программе, которую ему скажут
Ответный отзыв
Очень приятный опыт работы! Буду рад дальнейшему сотрудничеству)