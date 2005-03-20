Авторский дизайн для ваших проектов
В области IT более 10 лет. Имею хороший бэкграунд. Работал в таких профессиях как верстальщик, фронтенд-разработчик, бэкенд разработчик, системный аналитик. Хорошо понимаю все этапы разработки IT-продукта. По мимо IT профессий, занимаюсь видеосъемкой и монтажом, фотографией.
Я против войны в Украине!
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Портфолио
- Дизайн сайта для сервисного центра Спутник34 просмотра
- Страница Cooming Soon для Piesway43 просмотра
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
3 года назад
Спасибо за быстро выполненую работу! Все качественно
Ответный отзыв
Приятный заказчик, рекомендую к сотрудничеству!