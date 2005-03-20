uixdesign

Роман uixdesign

 
32 года
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Авторский дизайн для ваших проектов

В области IT более 10 лет. Имею хороший бэкграунд. Работал в таких профессиях как верстальщик, фронтенд-разработчик, бэкенд разработчик, системный аналитик. Хорошо понимаю все этапы разработки IT-продукта. По мимо IT профессий, занимаюсь видеосъемкой и монтажом, фотографией.

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Отзывы заказчиков

pavelgondarenko
Павел 
20 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
3 года назад
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Спасибо за быстро выполненую работу! Все качественно
Приятный заказчик, рекомендую к сотрудничеству!
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