Авторский дизайн для ваших проектов

В области IT более 10 лет. Имею хороший бэкграунд. Работал в таких профессиях как верстальщик, фронтенд-разработчик, бэкенд разработчик, системный аналитик. Хорошо понимаю все этапы разработки IT-продукта. По мимо IT профессий, занимаюсь видеосъемкой и монтажом, фотографией.