Здравствуйте. Необходима разработка проекта под ключ. Сайт, где пользователи могли бы играть в покер на деньги онлайн друг с другом. Прикрутка платежных систем, обязательно WebMoney и Яндекс.Деньги, остальные по возможности. Желательна реализация клиентской части на Flash/Flex, но ...
- Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужен сайт скандинавского аукциона под ключ (аналог gagen.ru или ему подобных). С последующим обслуживанием, сопровождением и доработками. В предложении обязательно указывайте ссылку на рабочий проект, можно демку. Обращаю внимание - только проект ПОД КЛЮЧ! УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА: не ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $450
Нужен скрипт Скандинавского аукциона. Очень желательно готовый или почти готовый вариант. В предложении обязательно указывайте ссылку на демку того, что есть сейчас в наличии. Если скрипт классный, то возможно будет заказать доработку за дополнительные деньги. Также в сообщении ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт15 лет назад
- $1300
Нужен сайт он-лайн телевидения с каналами, потоковым видео, полной защитой контента, несколькими версиями потоков для разных скоростей подключения пользователей. Также на сайте должны быть все атрибуты коммьюнити, общение, рейтинги, отзывы, создание своих сообществ, фотогалереи, форум, сообщения, ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен15 лет назад