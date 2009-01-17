Нужен скрипт Скандинавского аукциона. Очень желательно готовый или почти готовый вариант. В предложении обязательно указывайте ссылку на демку того, что есть сейчас в наличии. Если скрипт классный, то возможно будет заказать доработку за дополнительные деньги. Также в сообщении ...