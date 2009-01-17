ukrebayer

Nick Mironenko ukrebayer

 
NaN летУкраина/Днепр
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Сайт с онлайн-покером

    Здравствуйте. Необходима разработка проекта под ключ. Сайт, где пользователи могли бы играть в покер на деньги онлайн друг с другом. Прикрутка платежных систем, обязательно WebMoney и Яндекс.Деньги, остальные по возможности. Желательна реализация клиентской части на Flash/Flex, но ...

    Flash
    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Скандинавский аукцион под ключ

    Нужен сайт скандинавского аукциона под ключ (аналог gagen.ru или ему подобных). С последующим обслуживанием, сопровождением и доработками. В предложении обязательно указывайте ссылку на рабочий проект, можно демку. Обращаю внимание - только проект ПОД КЛЮЧ! УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА: не ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужен скрипт аукциона

    $450

    Нужен скрипт Скандинавского аукциона. Очень желательно готовый или почти готовый вариант. В предложении обязательно указывайте ссылку на демку того, что есть сейчас в наличии. Если скрипт классный, то возможно будет заказать доработку за дополнительные деньги. Также в сообщении ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сайт, объединяющий онлайн-телевидение и коммьюнити

    $1300

    Нужен сайт он-лайн телевидения с каналами, потоковым видео, полной защитой контента, несколькими версиями потоков для разных скоростей подключения пользователей. Также на сайте должны быть все атрибуты коммьюнити, общение, рейтинги, отзывы, создание своих сообществ, фотогалереи, форум, сообщения, ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
vicfrommogilev
Виктор 
46 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$1300
10 баллов
15 лет назад
Сайт, объединяющий онлайн-телевидение и коммьюнити
Приятно работать с этим заказчиком. Умеет ясно сформулировать, что ему нужно. Оплата произведена в срок и в полном объеме.
Все выполнено отлично. На самом деле современный, модульный движок с большими перспективами развития. Рекомендую!!!
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