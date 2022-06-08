Тот самый дизайн, который продает!
Я — дизайнер , который
поможет вам продать
ваш продукт и оставить
положительные
эмоции у клиента.
Меня зовут Ульяна, студентка
ХНЭУ, изучающая UI UX дизайн.
Человек, который немало
времени провел в разных
сферах, связанных с общением с
людьми. Так что точно знаю что
нужно пользователю. Всегда
развиваюсь и не стою на месте,
каждый проект — новый мир!
Ссылка на портфолио: https://www.behance.net/c2f74497
Дизайн мобильных приложений
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$5/час
от $5от 12 часов
#186
Баннеры
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$5/час
от $5от 12 дней
#775
Дизайн сайтов
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$20/час
от $20от 10 часов
#3314