Тот самый дизайн, который продает!

Я — дизайнер , который

поможет вам продать

ваш продукт и оставить

положительные

эмоции у клиента.

Меня зовут Ульяна, студентка

ХНЭУ, изучающая UI UX дизайн.

Человек, который немало

времени провел в разных

сферах, связанных с общением с

людьми. Так что точно знаю что

нужно пользователю. Всегда

развиваюсь и не стою на месте,

каждый проект — новый мир!

Ссылка на портфолио: https://www.behance.net/c2f74497