Предоставление консультаций по финансам, бухгалтерскому и налоговому учёту
- Предоставление письменных и устных консультаций, методологическая помощь по вопросам налогообложения и бухгалтерского учета;
- Проведение аттестации сотрудников бухгалтерий и профессионального тестирования лиц, претендующих на занятие вакантных должностей в бухгалтерских службах ;
- Обучение, консультирование пользователей 1С;
- Запуск (с "0"), настройка, помощь в выборе 1С.
- Выявление и формализация требований заказчика по доработке и оптимизации программы 1С;
- Постановка задач программистам;
- Отслеживать законодательные "новинки", формируя новые решения стандартных проблем;
- Формировать стратегии решения задач Клиентов в сфере налогообложения.
- Консультации по учету и организации ведения учета
Финансовые услуги
нет отзывов
$7/час
от $7от 1 часа
#55
Бухгалтерские услуги
нет отзывов
$7/час
от $7от 1 часа
#81