ulii75

Юлия ulii75

 
49 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Предоставление консультаций по финансам, бухгалтерскому и налоговому учёту
  • Предоставление письменных и устных консультаций, методологическая помощь по вопросам налогообложения и бухгалтерского учета;
  • Проведение аттестации сотрудников бухгалтерий и профессионального тестирования лиц, претендующих на занятие вакантных должностей в бухгалтерских службах ;
  • Обучение, консультирование пользователей 1С;
  • Запуск (с "0"), настройка, помощь в выборе 1С.
  • Выявление и формализация требований заказчика по доработке и оптимизации программы 1С;
  • Постановка задач программистам;
  • Отслеживать законодательные "новинки", формируя новые решения стандартных проблем;
  • Формировать стратегии решения задач Клиентов в сфере налогообложения.
  • Консультации по учету и организации ведения учета
Финансовые услуги
нет отзывов
$7/час
от $7от 1 часа
#55
Бухгалтерские услуги
нет отзывов
$7/час
от $7от 1 часа
#81