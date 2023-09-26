Веб-дизайнер.

Здравствуйте, меня зовут Алексей. Я веб-дизайнер и работаю в этой сфере примерно 4 года. Есть опыт работы в компании Айвенго и фабрика цвета, так же большой опыт фриланса в разработке логотипов, лендингов, многостраничных сайтов, банер и другого.

Разрабатывал дизайн интерфейсов для таких компаний как Оптим Толедо, Nixiegel, Provzor company.Работаю в программах: Figma, photoshop, illustrator, corel.

Пример моих работ:https://dribbble.com/eoj123