Веб-дизайнер.
Здравствуйте, меня зовут Алексей. Я веб-дизайнер и работаю в этой сфере примерно 4 года. Есть опыт работы в компании Айвенго и фабрика цвета, так же большой опыт фриланса в разработке логотипов, лендингов, многостраничных сайтов, банер и другого.
Разрабатывал дизайн интерфейсов для таких компаний как Оптим Толедо, Nixiegel, Provzor company.Работаю в программах: Figma, photoshop, illustrator, corel.
Пример моих работ:https://dribbble.com/eoj123
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Разработка приложения по заказу еды28 просмотров
- Разработка приложения по заказу еды28 просмотров
- Приложение дизайн ( месяц разработки)26 просмотров
- Первая страница26 просмотров
- Пару страниц из разработки дизайна сайта оптим24 просмотра
- Пару страниц из разработки дизайна сайта provzor20 просмотров
- Разработка дизайна для компании Haier25 просмотров
- Разработка приложения для бизнес конференций20 просмотров
- Баннер25 просмотров
- Пару страниц из разработки дизайна сайта Nixiegel19 просмотров
- Дизайн сайта для зоотовара17 просмотров
- Дизайн сайта для компании Провозор16 просмотров
Баннеры
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Дизайн мобильных приложений
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Дизайн сайтов
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