Цифровая фотография,обработка в lightroom

Ф.И.О. Герасенко Виолетта Владимировна

Образование:

2005-2009 гг. Минский государственный лингвогуманитарный колледж.Факультет: иностранные языки. Специальность: учитель английского языка.

2009-2014 гг. Европейский гуманитарный университет. Факультет: Теория и практики современного искусства. Специальность: искусствовед, куратор.

Ключевые навыки:

Развиваюсь в направлении создания качественных цифровых фотоснимков, изучаю обучающую литературу по цифровой фотографии. В большей степени интересует пейзажная съемка, репортажная съемка. Обладаю навыками обработки фотографий в Adobe Lightroom.