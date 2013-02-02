Цифровая фотография,обработка в lightroom
Ф.И.О. Герасенко Виолетта Владимировна
Образование:
2005-2009 гг. Минский государственный лингвогуманитарный колледж.Факультет: иностранные языки. Специальность: учитель английского языка.
2009-2014 гг. Европейский гуманитарный университет. Факультет: Теория и практики современного искусства. Специальность: искусствовед, куратор.
Ключевые навыки:
Развиваюсь в направлении создания качественных цифровых фотоснимков, изучаю обучающую литературу по цифровой фотографии. В большей степени интересует пейзажная съемка, репортажная съемка. Обладаю навыками обработки фотографий в Adobe Lightroom.
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Фотосъемка
нет отзывов
от $2
от 3 дней
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Обработка фотографий
нет отзывов
от $2
от 3 дней
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