Давайте будем уважать друг друга! :)
Имею опыт работы когда-то на этом ресурсе ) Пишу грамотно, красиво, интересно. К работе подхожу ответственно.
Бесплатно работу не делаю, т.к. есть ребенок
Работаю только по предоплате! ( скажите "спасибо" нечестным заказчикам)
Рерайт - от 1 $ - 1000зн.(смотря какая тема по сложности)
Пишу на заказ стихи
4 строчки - 2 $
Работаю быстро. Максимально возможный заказ в день 6-7 тыс. зн. (пока))
Отдаю предпочтение темам: отношения, семья, дети, здоровье, музыка, мебель
Имею опыт работы администратора групп во ВК.
Честность и обязательность гарантирую
Копирайтинг
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#1549