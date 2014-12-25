Давайте будем уважать друг друга! :)

Имею опыт работы когда-то на этом ресурсе ) Пишу грамотно, красиво, интересно. К работе подхожу ответственно.

Бесплатно работу не делаю, т.к. есть ребенок

Работаю только по предоплате! ( скажите "спасибо" нечестным заказчикам)

Рерайт - от 1 $ - 1000зн.(смотря какая тема по сложности)

Пишу на заказ стихи

4 строчки - 2 $

Работаю быстро. Максимально возможный заказ в день 6-7 тыс. зн. (пока))

Отдаю предпочтение темам: отношения, семья, дети, здоровье, музыка, мебель

Имею опыт работы администратора групп во ВК.

Честность и обязательность гарантирую