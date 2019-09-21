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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
6 лет назад
Спасибо, довольна сотрудничеством.
$45
10 баллов
6 лет назад
Спасибо за качественную работу! Рекомендую.
$35
10 баллов
6 лет назад
Спасибо за работу! Быстро, качественно и не дорого!!! Рекомендую этого исполнителя.
$20
10 баллов
6 лет назад
Поддерживал контакт, с пониманием относился ко всем Нашим правкам, мнениям и желаниям. Спасибо!
$25
10 баллов
6 лет назад
Очень хороший специалист своего дела!
Социальные сети (SMM и SMO)
3 отзыва
$10/час
нет рейтинга