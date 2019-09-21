umvit

Умвит umvit

 
32 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
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средняя оценка
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процент рекомендаций
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рейтинг фрилансера
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0 из 5

Отзывы заказчиков

guest_1569142124215
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Рекламная рассылка
Спасибо, довольна сотрудничеством.
спасибо
Ответный отзыв
guest_1569052742063
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$45
10 баллов
6 лет назад
Оформление группы в ВК+таргетированная реклама
Спасибо за качественную работу! Рекомендую.
спасибо
Ответный отзыв
guest_15690539934622
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$35
10 баллов
6 лет назад
Таргет в Инстаграм
Спасибо за работу! Быстро, качественно и не дорого!!! Рекомендую этого исполнителя.
спасибо
Ответный отзыв
ivanpo
Иван 
33 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Оформление группы в ВК
Поддерживал контакт, с пониманием относился ко всем Нашим правкам, мнениям и желаниям. Спасибо!
спасибо
Ответный отзыв
guest_15690522809789
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$25
10 баллов
6 лет назад
Настроить таргетинг для фитнес-клуба
Очень хороший специалист своего дела!
спасибо
Ответный отзыв
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Социальные сети (SMM и SMO)
3 отзыва
$10/час
нет рейтинга