Разработка чат ботов любой сложности. Telegram, VK, Instagram. (возможны другие платформы и мессенджеры)

Помогу автоматизировать многие рутинные процессы малого и среднего бизнеса.

Что я предлагаю :

1) Разработка под ключ Чат-Бота. Полностью готовый к работе и уникальный в своем классе продукт по ТЗ заказчика.

2) Подключение Бота к вашему бизнесу.

3) Подключение Бота к любым инструментам Windows (exel, word, txt и т.д), Google под нужды заказчика. Например для ведения отчетности и баз данных.

4) Подключение Бота к платежной системе (Сбербанк, Яндекс Касса, Tranzzo).

5) Так же есть решения получения оплаты для само-занятых.

6) Инструктаж сотрудников по работе с ботом.

7) Гарантия работоспособности, поддержка 24\7, а так же возможность дальнейшей модернизации, после введения в эксплуатацию. (модернизация за доп. плату)

Что может Бот :

1) Удивить ваших клиентов приятным и удобным интерфейсом, помочь в выборе товаров и услуг,

а так же обращаться к каждому клиенту по имени и даже поздравить с днем рождения.

2) Вести базы данных( учет клиентов, товарооборот, расписание приемов, графики и т.д..).

3) Создать объявление для клиентов или сотрудников и сделать массовую рассылку в один клик.

4) Записать на прием, продать товар или услугу, получить с клиента оплату, выписать чек, и т.д..

5) Может иметь разные уровни доступа ( клиент, администратор, управляющий и т.д.

Что сможете Вы - ограничивается только вашей фантазией, все остальное реально!

В общем и целом Вы получите полноценную CRM в вашем кармане, простую в обращении, не требующую сложных настроек и специальных знаний, которая сможет в один клик решить даже самую сложную задачу не выходя из любимого месенджера.

По всем вопросам TG @Ex_Lucky