unitydever

Junior Unity Developer

Я unity developer и разрабатываю игры уже более 2-х лет

Публиковал множество игр на заказ

Работаю как и с 2D так и с 3D

Могу сделать 3D модели от Low Poly до High Poly (с учетом маленького количества треугольников и вертексов)

Так же могу сделать Спрайты для основной части игры или для UI (На уровне Векторной графике)

Прототип могу сделать за короткие сроки (4-5 дней)

Работаю в основном по ночам (вот точный график рабочего дня : с 05 : 00 - 11 : 00, 21 : 00 - 03 : 00)

Учусь с 12:00 - 20:00